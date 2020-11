Zu einem Einbruch in einem Rohbau kam es in Edesheim in der Rhodter Straße in der vergangenen Woche. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf den 26. Oktober bis 1. November ein. Die unbekannten Täter gelangten über eine Außentreppe in das zweite Obergeschoss und traten dort ein Fenster auf. Ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Bohrmaschine gestohlen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.