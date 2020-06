In der Nacht zum Pfingstmontag brachen Unbekannte in eine Bad Bergzaberner Gaststätte an der Ecke Kurtal- und Bismarckstraße ein. Laut Polizei hebelten die Täter ein Küchenfenster auf der Rückseite auf, durch das sie einstiegen. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Flasche Jack Daniels Whiskey. Die Polizei sucht Zeugen: unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.