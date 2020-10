Einbrecher haben auf einer Baustelle in der Neustadter Straße in Landau zwischen Freitagabend und Montagmorgen Arbeitsgeräte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Diebesgut um Elektro- und Kleingeräte. Der Schaden liegt bei rund 15.000 Euro. Die Landauer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.