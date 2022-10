In ein Wohnhaus im Bereich der Wollmesheimer Höhe in Landau ist am Freitagmittag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr eingebrochen worden. Die Täter schlugen die Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt, wie die Polizei mitteilt. Durch den lauten Knall bemerkte ein Nachbar den Einbruch, er verständigte die Polizei. Er konnte wenig später zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, die das Anwesen verließen. Was genau geklaut wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.