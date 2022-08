Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 16 Uhr, in ein Haus in der Hauptstraße in Altdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Einbrecher das Küchenfenster und durchsuchten anschließend das ganze Haus nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Schmuck geklaut. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.