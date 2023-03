Ein unbekannter Mann hat versucht, am frühen Mittwochmorgen zwischen 2.25 Uhr und 4.30 Uhr in der Weinstraße in die Sozialstation einzubrechen. Zunächst demontierte er einen Bewegungsmelder und probierte anschließend, die Abschlusstür aufzuhebeln. Trotz erheblichen Kraftaufwands scheiterte er. Anhand der Aufzeichnung einer Überwachungskamera wird nun nach dem Unbekannten ermittelt. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.