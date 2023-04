Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in Gleiszellen-Gleishorbach gleich zweimal daran gescheitert, in Einfamilienhäuser einzusteigen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter zunächst in der Neubergstraße, einen Rollladen nach oben zu schieben. Dieser sprang dabei aus der Führung und blockierte, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge von dannen ziehen mussten. So zogen offenbar in die Straße Im Altengarten weiter, denn auch dort scheiterte ein Einbruchsversuch an einem blockierten Rollladen. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340.