Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Heidenweg in Landau einzubrechen – ohne Erfolg. Sie scheiterten an der Terrassentür. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Einbruchsversuch bereits zwischen Sonntag, 31. Januar, und Mittwoch, 3. Februar. Die Kriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.