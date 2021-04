Misslungen ist der Versuch von bislang unbekannten Tätern, in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Barbelroth einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, muss sich die Tat zwischen Samstag, 3. April, und Samstag 10. April, ereignet haben. Die Einbrecher versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Dank der installierten Sicherheitstechnik konnten die Täter das Fenster trotz roher Gewalt nicht öffnen, sie ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab. An dem Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340.