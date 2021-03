Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Handygeschäft in der Landauer Marktstraße einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, wollten die Täter mit einem Gully-Deckel die Scheibe des Geschäfts einschlagen. Sie scheiterten jedoch am Sicherheitsglas. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.