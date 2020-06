Bisher unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Freitag versucht, in den Betreuungsraum der Ökumenischen Sozialstation in der Herzog-Wolfgang-Straße in Bad Bergzabern einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten der oder die Täter an der Abdeckung des Schließzylinders, die sie nicht aufbrechen konnten. Der Schaden dürfte bei 100 Euro liegen, schätzen die Beamten.