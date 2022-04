Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 3 und 4.30 Uhr ist in eine Bar in der Königstraße eingebrochen worden. Die Täter hebelten die Tür auf, teilt die Polizei mit. Sie entwendeten einige hundert Euro Bargeld, richteten aber insgesamt einen Schaden von etwa 2000 Euro an. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von zwei Tätern aus. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.