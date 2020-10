In die Sporthalle der Grundschule Edesheim wurde eingebrochen. Laut Polizei hebelten im Zeitraum von Samstag, 3. Oktober, bis Montag, 5. Oktober, eine Tür zur Sporthalle auf. Im Inneren gelangten die Einbrecher in den Regieraum. Dort versuchten sie, einen verschlossenen Schrank zu öffnen, was aber misslang. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei Ausführung der Tat gestört, so die Polizei. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 entgegen.