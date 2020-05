Gescheitert ist in der Nacht zum Mittwoch ein Einbruchsversuch in Birkenhördt. Wie die Polizei in Bad Bergzabern mitteilt, kletterte ein bislang noch unbekannter Einbrecher über einen Schuppen auf den Balkon eines Wohnhauses in der Schwarzerdstraße. Von dort aus versuchte er, ein Fenster aufzuhebeln. Dabei richtete er einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Anschließend flüchtete die Person, ohne Beute gemacht zu haben. Zeugen, die in der Schwarzerdstraße oder Umgebung zwischen 2 und 7.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergazbern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.