Durch das Aufhebeln einer zum Garten gerichtete Terrassentür haben Diebe am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Berwartsteinstraße in Annweiler einbrechen können. Laut Polizei konnte der Geschädigte dies feststellen. Die Täter nahmen diverse Schmuckstücke mit. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, kann sich bei der Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 96462519 melden.