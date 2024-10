Unbekannte sind in ein Anwesen in der Badstraße in Gleisweiler eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstag und Freitag. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zugang ins Gebäude, sie durchwühlten das Haus und konnten Wertgegenstände stehlen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, können sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 melden.