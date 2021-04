Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein Fenster des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde in der Poststraße in Edenkoben aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Dort wurden laut Polizei mehrere Räume aufgebrochen und durchwühlt. Ein Tresor mit diversem Inhalt wurde gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Ersten Ermittlungen zufolge liegt der Schaden bei über 3000 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341 2870 entgegen.