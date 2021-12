Zwei Einbrüche in Kindergärten vermeldet die Polizei. Tatort war zum einen zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, die Kita in Hochstadt, wo Unbekannte einen Schaden von 3000 Euro verursachten. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Sie ließen elektronische Geräte und Bargeld mitgehen. Hinweise sind erbeten unter Telefon 06341 2870.

Ebenfalls zwischen Freitag und Sonntag drangen Unbekannte in die Kita in der Rathausstraße in Freimersheim ein, ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten sie ohne Diebesgut, so die Polizei. Den Schaden beziffert sie auf rund 1000 Euro. Hinweise sind erbeten unter Telefon 06323 9550.