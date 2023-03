Unbekannte sind zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in die Poststelle beim Gartencenter in der Staatsstraße in Edesheim eingebrochen. Laut Polizei wurde zunächst eine Überwachungskamera deaktiviert, dann wurde die Abschlusstür aufgehebelt. Im Innern sind sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag einer Trinkgeldkasse entwendet. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.