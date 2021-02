In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Lagerhalle in der Stockhausgasse eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten laut Polizei die Tür eines Rolltores auf und gelangten so ins Innere. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Gestohlen wurde nach den bisherigen Ermittlungen nichts. Zeugen, die im Laufe der Nacht im Bereich der Stockhausgasse etwas beobachtet haben, was im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.