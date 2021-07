Die Landauer Polizei hat am frühen Dienstagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat geschnappt. Ermöglicht hat dies ein aufmerksamer Zeuge, der gegen 4.30 Uhr beobachtete, wie ein Mann das Fenster einer Arztpraxis in einem Innenhof aufhebelte. Polizisten stellten den Einbrecher im Gebäude und nahmen ihn fest. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann diverse Einbruchsutensilien dabei, und in seinem Rucksack fanden die beamten ein in der Praxis erbeutetes Sparschwein. Der erheblich vorbestrafte Täter sei in Untersuchungshaft gekommen.