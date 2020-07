Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende ins Vereinsheim der Spielvereinigung Bad Bergzabern in der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen. Sie haben dabei einen größeren Schaden verursacht, wie die Polizei mitteilt. Die Täter brachen mehrere Türen am und im Vereinsheim auf. Dadurch entstand am Gebäude ein Schaden, den die Polizei auf mindestens 3600 Euro schätzt. Zudem stahlen die Einbrecher eine Kiste mit Spirituosen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum von Samstag, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 11.50 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Vereinsheim oder in dessen unmittelbarer Nähe gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.