Am vergangenen Wochenende, im Tatzeitraum zwischen 8. Mai und 11. Mai, sind bislang unbekannte Täter in das Jobcenter in der Johannes-Kopp-Straße eingestiegen. Sie schlugen laut Polizeimitteilung die Scheibe eines Fensters ein und gelangten auf diesem Weg in den Bereich der Cafeteria. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizei zu melden.