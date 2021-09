Zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, haben bislang Unbekannte ein Fenster auf der Gebäuderückseite des Gemeindehauses in der Haynaer Hauptstraße aufgehebelt. Sie gelangten ins Innere des Gebäudes. Dort wurde laut Polizei aufgehebelt und dabei erheblich beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de