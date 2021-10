Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Dorfgemeinschaftshaus in Barbelroth eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter laut Polizei in die Innenräume. Gestohlen wurde Bargeld. Durch den Einbruch entstand zudem einer Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.