Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Freitag, 17.30 Uhr, über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Kahngarten“ in Klingenmünster gelangt, wie die Polizei berichtet. Die Täter durchsuchten die Räume und richteten an dem Fenster einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.