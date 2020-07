Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schlösselstraße in Klingenmünster eingebrochen. Laut Polizei gelangten sie über ein Fenster in das Anwesen. Die Täter durchsuchten die Räume und richteten an dem Fenster einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 zu melden.