Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr haben zwei Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Gommersheim einzubrechen, wie die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter stiegen über eine Terrassenüberdachung auf den Balkon und versuchten, eine Balkontür gewaltsam aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Die Bewohner alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die beiden Täter über die Bachgasse in Richtung Feld (Geinsheim). Hinweise zu nimmt die Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.