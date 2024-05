Am späten Dienstagabend wurde die Polizei Landau verständigt, dass sich eine Person unberechtigt auf dem Betriebsgelände eines Landauer Unternehmens aufhalte. Vor Ort stellte eine Streife fest, dass der mutmaßliche Täter über einen Zaun geklettert und in ein angrenzendes Feld geflüchtet war. Er konnte jedoch in der Nähe gestellt und festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde der amtsbekannte Tatverdächtige aus der Region nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Nähere Angaben zu Motiv oder Absicht macht die Polizei nicht.