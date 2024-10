Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Wohnhaus in der Mörlheimer Straße in Bornheim eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich im Zeitraum zwischen 18 und 21.30 Uhr über die Terrasse Zutritt und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Kripo Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k43@polizei.rlp.de.