Im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen wurde in der Hintergasse in Niederotterbach an der Terrasse eines Wohnhauses ein Fenster aufgehebelt, wie die Polizei berichtet. Die Räume wurden durchwühlt. Das Diebesgut ist bislang noch nicht genau bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.