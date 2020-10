In den zurückliegenden zwei Wochen wurde in ein Einfamilienhaus in der Großwiese in Klingenmünster eingebrochen. Unbekannte Täter hatten laut Polizei ein Fenster aufgehebelt und in dem Anwesen mehrere Räume durchwühlt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweis nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.