Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Straße Am Triefenbach in Böbingen eingebrochen. Laut Polizei nutzten sie die urlaubsbedingte Abwesenheit des Hausbesitzers. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 19. September und dem 3. Oktober. Die Täter hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf. Sämtliche Schränke wurde nach Diebesgut durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.