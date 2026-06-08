Unbekannte sind am Wochenende in ein Gewerbeobjekt in der Straße Lerchenweide in Edenkoben eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter eine Zugangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume.

Ob und was gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Angaben zur Höhe des Schadens liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Lerchenweide verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.