Unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 17.30 und 23 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hans-Boner-Straße in Landau eingebrochen. Sie erbeuteten laut Polizei ein Silberbesteck von bislang unbekanntem Wert. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.