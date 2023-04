Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen hat es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Landau drei Einbrüchen, beziehungsweise Einbruchsversuche gegeben. Zunächst wurde versucht, in Hochstadt in eine Kfz-Werkstatt einzubrechen. Hier trennten Unbekannte den Maschendrahtzaun auf und drangen aufs Firmengelände vor, doch entwenden konnten sie nichts. Am Mittwochnachmittag versuchten Unbekannte, in eine Kfz-Werkstatt in der Landauer Innenstadt einzudringen. Sie betraten das frei zugängliche Gelände und versuchten vergeblich, eine Bürotür aufzubrechen. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde festgestellt, dass in ein Café in der Landauer Innenstadt eingebrochen worden war. Die Täter konnten die Schiebetür des Geschäfts öffnen und drangen so unter anderem in die Büroräume ein. Entwendet wurde nach ersten Angaben auch hier nichts. An allen drei Tatorten verursachten die Täter Sachschaden, konnten jedoch keine Beute machen.