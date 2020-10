Auf frischer Tat ertappt wurden drei junge Männer, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Drogeriemarkt in Herxheim eingebrochen sind. Wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizeiinspektion Landau in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, ergriffen die Männer im Alter von 19 bis 20 Jahren beim Eintreffen der Polizeibeamten die Flucht. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten festgenommen werden. Die Täter waren kurz nach Mitternacht durch ein aufgebrochenes Fenster in den Markt gelangt. Ihre Beute, Bargeld, verloren sie auf der Flucht. Das Geld konnte sichergestellt werden. Einer der flüchtenden Täter hatte sich in der Nähe auf einem Grundstück im Schilf versteckt. Ein Polizeihund spürte ihn auf, dann konnte er festgenommen werden. Bei der Festnahme biss der Hund dem Täter ins Bein, wodurch er verletzt wurde. Da der Haftrichter keinen Haftgrund sah, wurden die drei jungen Männer nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.