Am Montag zwischen 10 und 15 Uhr kam es in der Glacisstraße in Landau zu zwei Einbruchsdiebstählen im selben Anwesen, einem Mehrfamilienhaus. Laut Polizei drangen bislang unbekannte Täter durch die Haustür gewaltsam in die Wohnung ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.