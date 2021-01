Gleich zwei Einbrüche passierten in der Nacht auf Donnerstag in der Tischbergstraße in Bad Bergzabern, wie die Polizei berichtet. Bislang unbekannte Täter hebelten die Zugangstür zu einem Gebäude auf und gelangten darin in eine Massagepraxis. Laut Polizei hinterließen die Einbrecher dort einen erheblichen Sachschaden. In der gleichen Straße wurde zudem in die Räume einer Klinik eingebrochen. Auch in diesem Gebäude richteten die Täter einen erheblichen Sachschaden von mehreren tausend Euro an, wie die Polizei mitteilt. Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tischbergstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.