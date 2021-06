Unbekannte sind am Wochenende in die Kitas St. Peter und Paul in Edesheim und Am Turmplatz in Essingen eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. In Edesheim stiegen die Täter über ein Fenster ein. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten die Räume. Was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. In Essingen brachen Diebe die Eingangstür auf. Sie durchsuchten die Kita laut Polizei vergeblich nach Wertsachen. Sachschaden: rund 2000 Euro. Hinweise erbitten die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder die Kriminalinspektion Landau unter Telefon 06341 2870.