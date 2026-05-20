Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. In beiden Fällen verschafften sie sich Zugang zur Ladefläche. Betroffen waren laut Polizei ein in der Landauer Hagenauer Straße abgestelltes Firmenfahrzeug sowie ein weiteres in der Insheimer Bruchgasse. Die Täter bohrten jeweils das Schloss am Kofferraum auf. Den Schaden gibt die Polizei mit circa 20.000 Euro an. Zeugen werden gebeten, Hinweise per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 an die Polizeiinspektion Landau zu melden.