Landau Einblicke in die Archchäologie: Führungen auf der Wollmesheimer Höhe
Die Möglichkeit, Archäologie aus nächster Nähe zu erleben, haben Interessierte am Samstag, 25. April, an der Ausgrabungsstätte auf der Wollmesheimer Höhe im zukünftigen Stadtquartier Landau-Südwest. Beim „Tag der offenen Grabung“ von 11 bis 15 Uhr gewähren Experten der Außenstelle Speyer der Direktion Landesarchäologie Einblicke in ihre Arbeit. Wie die Stadt Landau und die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz mitteilen, können Besucher an drei Stationen Grabungen und Funde betrachten und erfahren, wie Archäologen Schritt für Schritt die Geschichte der Region freilegen. Die Grabungen auf der Wollmesheimer Höhe laufen seit August 2025. Dabei konnten unter anderem bereits Siedlungsreste aus der mittleren Bronzezeit und der Eisenzeit sowie Hinweise auf die Festungsbelagerung im Jahr 1702 gefunden werden. Geführte Rundgänge sind für 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 13.30 Uhr und 14.30 Uhr geplant. Der Zugang zur Ausgrabungsstätte erfolgt über die Haltestellen „Wollmesheimer Höhe“ oder „Landeckstraße“. Vor Ort stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, die Stadtverwaltung empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.