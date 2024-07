Genauso wie beim Essen sind auch beim Kaffee die Geschmäcker unterschiedlich. Im Vorteil ist, wer mit Wissen überzeugen kann. Die Kaffeerösterei in Landau gibt einen Einblick in die Welt der braunen Bohnen.

Es ist ein weiter Weg, den die Kaffeebohne von der Kaffeekirsche über die Röstbohne bis in die Tasse zurücklegt. Nachgezeichnet wird dieser bei einem Seminar in der Landauer Kaffeerösterei, die seit mehr als 20 Jahren Kunden in einer früheren Tankstelle an der Queichheimer Brücke mit Kaffee- und Espresso-Sorten aus Anbaugebieten aus aller Welt versorgt.

In einem Kaffeeseminar vermittelt das Röstereiteam Wissenswertes über den Anbau, die Ernte, den Handel von Kaffee und vieles mehr. Nach einer Kaffeekunde kommt es zu einer Röstvorführung am „Herzstück“ Emma, einer eigens für diesen Zweck restaurierten Probat UG22 Röstmaschine aus dem Jahr 1959.

Die Veranstaltung, die im Zuge der RHEINPFALZ-Sommeraktion ausschließlich für unsere Leser angeboten wird, gibt es in einer etwas abgespeckten Version, die etwa anderthalb Stunden dauert. Die Betreiber der Kaffeerösterei weisen darauf hin, bei einer Anreise mit dem Auto in den angrenzenden Straßen zu parken.

Info

Das Kaffeeseminar in der Landauer Kaffeerösterei ist am Freitag, 26. Juli, zur Mittagszeit. 15 Teilnehmer können dabei sein. Eine Anmeldung ist unter per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de möglich, Stichwort „Kaffeerösterei“. Anzugeben sind der volle Name, der Wohnort und eine Rufnummer zwecks möglicher Rückfragen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 10 Uhr. Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze geben sollte, entscheidet das Los.