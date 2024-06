Es ist einfach unfassbar, was in Landau derzeit geschieht. Da wandern Bäume einfach so mitten auf eine Straße, um klar zu machen, dass dort entlang kein Auto fahren soll. Und was tun einige Leute? Richtig, empören sich, als stünde der Weltuntergang kurz bevor. Jetzt wandern die Bäume ja schon auf den Straßen, was wollen diese Brennholzspender denn noch alles? Entgegen der Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen holzen? Und wenn wir nicht aufpassen, dann wollen diese sinnlosen Saatkrähennestanbieter demnächst auch noch wählen und heiraten! So nicht! Wehret den ersten Trieben! Und natürlich sind sofort Leute an den Bäumen vorbei gefahren. Andere haben öffentlich angekündigt, dies tun zu wollen. Vorsätzlicher Rechtsbruch. So gesehen befindet sich Deutschland also auf einem guten Weg – das Kiffen ist erlaubt, geltendes Recht hat eher so Empfehlungscharakter. Anarchie! Da könnte man ja gleich besoffen arbeiten gehen ... Klar, das sind Trotzreaktionen. Viele Südpfälzer sind offenbar Trotzkisten. Vielleicht bräuchten diese statt eines Führerscheins eine Kita-Erzieherin an ihrer Seite.