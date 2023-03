Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausbau der Landauer Königstraße steht bevor. Sie wird nach dem Willen der Stadtratsmehrheit aus Grünen, CDU und FDP ihr Antlitz deutlich verändern. Die Parteien haben sich nun auf einen Vorschlag zur Umgestaltung geeinigt. Und der hat es in sich.

Drei bauliche Abschnitte soll es in Landaus zentraler Nord-Süd-Achse in der Innenstadt künftig geben, teilen die Koalitionspartner mit. Zwei davon werden zumindest in ihrer Grundstruktur