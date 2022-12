Wegen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt von Edesheim gilt in der Straße Kirchberg derzeit eine Einbahnstraßenregelung. Doch viele Fahrer halten sich nicht daran. Vor einer Woche hat die Polizei bereits an zwei Tagen kontrolliert und innerhalb kürzester Zeit 20 Verstöße geahndet. Nun postierten sich die Beamten erneut. Am Mittwoch wurden von 6.30 bis 7.30 Uhr zehn Autofahrer mit 50 Euro verwarnt, berichtet die Polizei Edenkoben. Sie kündigt an, die Kontrollen fortzusetzen. Wegen der Missachtungen der Verkehrsregel beschwerten sich vermehrt Bürger. Zudem komme es immer wieder zu Beleidigungen mit Fäkalausdrücken seitens der Autofahrer, teilt die Polizei mit. Strafverfahren wurden eingeleitet.