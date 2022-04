Der Landauer Jurist Bernd Lütz-Binder wird am Sonntag 80 Jahre alt. Der ehemalige Strafverteidiger taucht immer noch gerne in der Kanzlei auf, die seit Langem von seiner Tochter Eva geführt wird. Sie berichtet der Redaktion, dass es ihrem Vater gut gehe. Er sei geistig fit und interessiert am Weltgeschehen wie ehedem. Lütz-Binder war für seine großen Auftritte bekannt, nicht nur vor Gericht. Legendär ist sein gutes Gedächtnis. Er war nicht nur als Verteidiger ein Meister des Worts, sondern weiß seine Zuhörer auch immer mit Anekdoten zu unterhalten; beherrscht ebenso die Kunst des Vortrags. In der RHEINPFALZ hat er sich ab 2008 als Philosoph mit der Kolumne „Diogenes macht sein Fass auf“ verewigt. Seine Tochter erzählt, dass die Eltern gerne wandern. Lütz-Binder pflege seine Leidenschaft für den Philosophen Martin Heidegger und den Schriftsteller James Joyce, was noch in diesem Jahr in einer Reise nach Irland gipfeln wird. Dem Jubilar gratulieren am Sonntag auch drei Enkel.