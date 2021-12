In der Südpfalz sind seit Mittwoch 276 Neu-Infizierte registriert worden. In Landau haben sich 32 Personen das Coronavirus eingefangen, im Kreis Südliche Weinstraße 115 und im Kreis Germersheim 129. Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung SÜW vermeldet einen neuen Todesfall. Gestorben ist demnach im Zusammenhang mit Covid-19 eine hochbetagte Person aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Weiteres ist dazu nicht bekannt geworden. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Landau mit 306,3 an, für SÜW mit 400,8 und für den Kreis Germersheim mit 575,9.