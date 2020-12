In der Südpfalz sind seit Dienstag 86 weitere Corona-Fälle registriert worden, 46 im Kreis Germersheim, 40 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße. Eine ältere Person aus dem Kreis Germersheim ist an oder mit dem Virus Covid-19 gestorben. Das teilen die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim mit. Aktuell gibt es an der Weinstraße 338 Covid-19-Erkrankte, im Kreis Germersheim sind es 457.

In Landau und im Kreis SÜD sind folgende Einrichtungen neu betroffen: Im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus, Außenwohnstelle Mühlhofen, wurden fünf Mitarbeiter und vier Bewohner positiv getestet. Im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, Standort Landau, sind drei Patienten und fünf Mitarbeiter betroffen. In der Parkklinik Bad Bergzabern wurde ein Patient positiv auf das Virus getestet. In der Realschule plus Annweiler ist es eine Schülerin. 13 Schüler wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Im St. Paulus Stift Herxheim sind aktuell ein Mitarbeiter und elf Bewohner neu infiziert.