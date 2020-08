Ein weiterer Landauer ist an Corona erkrankt und beim Gesundheitsamt Landau-Südliche Weinstraße registriert. Mit Stand von Dienstag, 12 Uhr, meldet die Behörde zehn akute Fälle, davon je einen in den Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Berzgabern, zwei in Landau und fünf in der Verbandsgemeinde Offenbach. Insgesamt sind 237 registrierte Codiv-19-Erkrankte bekannt. Sechs Personen sind verstorben. Nachdem im Kreis Germersheim seit Montag zwei Personen wieder als gesund gelten, zählt das Gesundheitsamt dort aktuell 13 bestätigte positive Fälle. 214 waren es insgesamt. Sechs Menschen sind gestorben.